Al Priamar la scienza al servizio della Protezione Civile: una giornata per la prevenzione e la comunità

Savona. Giovedì 9 ottobre, dalle 10 alle 18, la Fortezza del Priamar di Savona si trasformerà in un laboratorio aperto di scienza e prevenzione. In occasione della Settimana della Protezione Civile, Fondazione CIMA (in collaborazione con il Comune di Savona, Arpal, e diversi plessi scolastici che interverranno) promuove una giornata dedicata alla conoscenza e alla partecipazione, per mostrare come i dati, la ricerca e l’educazione possano diventare strumenti concreti per affrontare i rischi legati al cambiamento climatico.

“La protezione civile si fonda sulla scienza e sul dialogo con le comunità. Per questo abbiamo scelto di portare l’evento al Priamar, uno spazio simbolico che vogliamo trasformare in una Cittadella dei Cambiamenti Climatici: un hub dinamico dove competenze tecniche, formazione, cultura e territorio si incontrano per affrontare insieme le sfide globali”, sottolinea Luca Ferraris, presidente di Fondazione CIMA.

