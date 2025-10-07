Alla Spezia il cognome ‘più tipico’ rimane in vetta: anche nel 2025 Cozzani è davanti a Rossi

Dopo diversi anni di dominio incontrastato, i Rossi scendono definitivamente dal trono. A scalzarli, già nel 2024, erano stati i Cozzani, che con 454 presenze nei dati ufficiali dell’anagrafe comunale superavano di un soffio i 445 Rossi. Un sorpasso storico, il primo in cinque anni, che raccontava in filigrana l’evoluzione di una città e delle sue famiglie. Una situazione che non è cambiata nel 2025: distanze più ravvicinate (444 a 440) ma nessun controsorpasso.

Per parecchio tempo Rossi è stato il cognome “più spezzino d’Italia”, qualcosa che accomunava la città del Golfo a tante altre nella Penisola: onnipresente nelle statistiche e familiare a ogni orecchio, per la verità ad ogni latitudine. Ma nel tempo, mentre il numero dei Rossi in città è andato lentamente calando – da 491 nel 2020 a 440 nel 2025 – i Cozzani, pur perdendo qualche unità (erano 486 cinque anni fa), hanno mantenuto una presenza stabile, fino a scavalcare i rivali.

