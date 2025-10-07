Anso al fianco di Marilù Mastrogiovanni: “Le querele temerarie minano la libertà di stampa”

Anso, Associazione Nazionale Stampa Online, segue con attenzione la vicenda e, così come Fnsi e Assostampa, esprime la massima solidarietà a Marilù Mastrogiovanni, direttrice del giornale d’inchiesta Il Tacco d’Italia.

“Le querele temerarie inquinano il sistema dell’informazione e minano la libertà di stampa e la democrazia. Le realtà editoriali locali sono facili bersagli e questo rende ancora più importante un’associazione che stia al fianco dei giornalisti”, dichiara Marco Giovannelli, presidente di Anso.

