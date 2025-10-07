Bagarre in consiglio comunale, “Norma Cossetto era fascista” e la minoranza abbandona l’aula

Genova. Ancora bagarre in consiglio comunale a Genova sul tema della memoria di Norma Cossetto. Nella seduta di oggi il centrodestra ha presentato un ordine del giorno per chiedere alla sindaca l’impegno a ripristinare la targa dedicata alla studentessa istriana uccisa dai partigiani jugoslavi nei pressi della foiba di Villa Surani, targa divelta per l’ennesima volta dagli attivisti di Genova Antifascista. Il documento, sottoscritto da tutti i gruppi di minoranza, chiedeva alla giunta Salis anche di “prendere contatti con le autorità competenti per avviare le indagini del caso” e a “prendere le distanze da quanto accaduto”.

Dopo l’esposizione dell’ordine del giorno ha preso parola la consigliera di Avs Francesca Ghio che ha ricordato “per verità storica, che Norma Cossetto era iscritta al partito fascista”. Ghio non ha potuto proseguire nel suo discorso che ha subito scatenato l’indignazione dei consiglieri di centrodestra. Gli stessi hanno gridato all’espulsione dell’esponente rossoverde e hanno abbandonato l’aula. “O se ne va lei o ce ne andiamo noi”, ha detto la capogruppo di Noi Moderati Ilaria Cavo.

