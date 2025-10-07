Bagarre su Norma Cossetto, Ghio (Avs): “I consiglieri di centrodestra mi hanno urlato addosso a un centimetro dalla faccia”

Genova. “I consiglieri Mauro Avvenente, Lorenzo Pellerano e Vincenzo Falcone si sono messi a urlarmi in faccia, avevo in faccia gli spunti di Avvenente che mi era a un centimetro, il consigliere Piciocchi mi ha detto che ‘l’ho fatta grossa’ e altri che ‘la pagherò’.” Lo ha raccontato la capogruppo di Avs Francesca Ghio, alla ripresa del consiglio comunale di oggi, seduta sospesa dopo l’abbandono dell’aula da parte del centrodestra, indignato perché la stessa Ghio, durante un ordine del giorno della minoranza sulla memoria di Norma Cossetto, ha detto che “Norma Cossetto aveva la tessera fascista ed era figlia di un fascista”.

Quello che è accaduto dopo, nel dietro le quinte della seduta, è destinato a far altrettanto discutere. Perché Ghio ha dichiarato di essere stata aggredita verbalmente “e che altri consiglieri si sono dovuti mettere in mezzo per togliere uomini violenti dal mio corpo, qui dentro si fanno ordini del giorno per una targa dedicata a una donna vittima di violenza ma noi dobbiamo lottare perché sia mantenuta innanzitutto all’interno di quest’aula la dignità delle istituzioni”.

