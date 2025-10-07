Blue economy, Bucci: “Intelligenza artificiale è un mezzo, non un fine”

“L’intelligenza artificiale non può essere un fine, ma deve essere un mezzo per ottenere risultati che abbiano ricadute di tipo economico, sociale e ambientale. Si tratta di una novità che avrà un impatto determinante sul nostro futuro, lo sta già avendo sul nostro presente, e lo avrà anche sulla blue economy”. Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Marco Bucci intervenendo oggi al convegno sull’Intelligenza artificiale e l’Economia del mare organizzato a Palazzo Spinola. “Ci sono decine e decine di possibilità e attività su cui potrà essere impiegata l’intelligenza artificiale: dal caricare una nave a definire una rotta. È necessario – ha proseguito – migliorare l’applicazione dell’intelligenza artificiale alla Blue Economy per non restare indietro, per cogliere le opportunità che questa nuova tecnologia ci offre, come hanno sempre fatto i liguri e i genovesi, che hanno dato al mondo invenzioni e innovazioni capaci di cambiare il modo di lavorare e commerciare, penso alle assicurazioni e alla banca”.

