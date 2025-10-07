Brugnato Outlet, al via il Fashion Weekend

Dall’ufficio stampa del Brugnato 5Terre Outlet Village
Sabato 11 e domenica 12 ottobre Brugnato 5Terre Outlet Village ospita il Fashion Weekend, un appuntamento speciale che unisce la magia della moda e la convenienza unica dello shopping outlet. Per due giornate i visitatori potranno approfittare di riduzioni straordinarie del -70% sul prezzo outlet su un’ampia selezione di articoli nei negozi aderenti, rendendo questo weekend l’occasione perfetta per rinnovare il guardaroba autunnale con i grandi marchi.