Canoa e canottaggio, sette medaglie per la selezione universitaria ai campionati nazionali

Sabaudia. Nel weekend scorso Sabaudia ha ospitato i campionati nazionali universitari di Canoa/Kayak e Canottaggio, manifestazione che ha visto la partecipazione anche della Selezione Universitaria dell’Università degli Studi di Genova e del CUS Genova. L’evento è stato organizzato in terra laziale e ha riunito i migliori atleti e atlete del panorama universitario nazionale, confermandosi come uno degli appuntamenti più attesi del calendario sportivo.

La Selezione biancorossa, guidata dai tecnici Giulio Basso e Gabriele Galioto, ha totalizzato complessivamente sette medaglie: un oro, due argenti e quattro bronzi. La squadra era composta da Edoardo Barabino (Rowing Club Genovese, Giurisprudenza), Martina Fanfani (Rowing Club Genovese, Psicologia), Gemma Ghinelli (Rowing Club Genovese, Scienze MFN), Leonardo Ghioni (Canottieri Vittorino da Feltre, Ingegneria), Alessandro Pozzi (Rowing Club Genovese, Scienze Politiche), Tommaso Rossi (Rowing Club Genovese, Scienze Motorie), Anna Scolaro (Canottieri Flora, Ingegneria) ed Ermanno Virgilio (Rowing Club Genovese, Ingegneria).

