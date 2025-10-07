Esploratore per la corona di Spagna, al Museo Navale una conferenza su Alessandro Malaspina

Prosegue con successo il ciclo di conferenze “Rotte di Conoscenza”, organizzato in occasione del Centenario del Museo Tecnico Navale della Spezia. Il prossimo appuntamento si terrà giovedì 9 ottobre (ore 10) presso il museo, e vedrà la partecipazione di due relatori d’eccezione.

La dottoressa Francesca Guastalli, cofondatrice e direttrice dell’Archivio-Museo dei Malaspina di Mulazzo e del Museo archivio della memoria di Bagnone, nonché presidente del Centro Studi Storici Alessandro Malaspina APS, è studiosa di fama internazionale e promotrice di numerose iniziative culturali dedicate al navigatore Alessandro Malaspina (Mulazzo, 1754 – Pontremoli, 1810). Nel suo intervento, dal titolo “La spedizione scientifica di Alessandro Malaspina in America e Oceania (1789-1794)”, approfondirà la figura del grande esploratore al servizio della Spagna, protagonista della più importante spedizione scientifico-politica del Settecento, che segnò un nuovo modo di intendere l’esplorazione e la conoscenza dei popoli e dei territori.

