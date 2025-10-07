Francesca Albanese ai Giardini Luzzati il 7 ottobre, la famiglia dell’artista: “Lui non avrebbe approvato”

Genova. Non si placa la polemica sulla presenza a Genova di Francesca Albanese, relatrice speciale dell’Onu sui territori palestinesi occupati, in questo 7 ottobre che segna l’anniversario della strage compiuta da Hamas con l’uccisione di 1.200 israeliani. Dopo la decisione di spostare l’incontro pubblico da Palazzo Ducale ai Giardini Luzzati, a condannare la nuova location è Raffaella Petraroli Luzzati, presidente della comunità ebraica e parente acquisita dell’artista Lele al quale è intitolato lo spazio in centro storico.

“La famiglia di Lele Luzzati disapprova la messa a disposizione alla signora Albanese della location intitolata al loro familiare (sappiamo benissimo che è un luogo pubblico) nella giornata odierna – è il suo commento in un post sulla pagina Facebook dei Giardini Luzzati -. Lele Luzzati, uomo di sinistra, pacifista, la cui sorella (fuggita dall’Italia per le leggi razziste del 1938) e i cui nipoti vivono in un kibbutz a ridosso della cittadina di Sderot colpita dai missili di questa guerra, non avrebbe senz’altro approvato una manifestazione di tale tenore nel giorno del ricordo del più violento pogrom antisemita dopo la Shoah. Qualche utile idiota o imbecille, come meglio definito dal presidente Mattarella, ha pensato bene di scrivere da qualche parte Luzzati fascista. Senza parole. Firmato: la famiglia Luzzati”.

