Giardini Luzzati gremiti per Francesca Albanese: “Per fermare il genocidio serve il coraggio dei portuali”

Genova. Tutto gremito ai Giardini Luzzati in centro storico per l’incontro pubblico con Francesca Albanese, relatrice speciale Onu per i territori palestinesi occupati, seconda tappa di una giornata segnata dalle polemiche per la coincidenza della visita con il 7 ottobre, secondo anniversario della strage commessa da Hamas contro cittadini israeliani. Prima di salire sul palco, la giurista ha avuto un breve colloquio con la sindaca Silvia Salis e con alcune famiglie palestinesi residenti a Genova. Nel pomeriggio la “lezione” agli studenti che da giorni occupano l’università.

“Mi hanno chiesto aiuto – ha raccontato Albanese – perché hanno i loro familiari, anche minori, nella zona rossa. In realtà Gaza è tutta zona di pericolo, non c’è un posto dove i palestinesi sono in salvo. Hanno bisogno di aiuto per il ricongiungimento familiare ed è pesantissimo per me. Io ricevo centinaia di richieste di questo tipo, richieste sulle sparizioni, perché mancano 4mila persone che probabilmente sono nelle carceri israeliane, ci sono 10mila persone che mancano all’appello e probabilmente sono sotto le macerie. Ricevo costantemente richieste di per risolvere casi individuali e non ho più la capacità di farlo“.

