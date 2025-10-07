Il goal di Turone, Nicolò, salva il Savona: “Andiamo in vantaggio ma ci perdiamo in piccolezze”

Il goal del definitivo 3 a 0 alla Sampierdarenese. Ma soprattutto il goal del 3 a 3 al 96′ contro il Little Club James. Un punto amaro, perché il Savona conduceva 2 a 1 a fine primo tempo e i due goal subiti (2-2 e 3-2) non sono stati da squadra top del campionato quale sono gli Striscioni. L’incornata del nipote d’arte di nonno Ramon – ex Roma tra le altre e presente in tribuna – evita la sconfitta e chissà che non si possa rivelare comunque pesantissima alla fine della corsa.

Nicolò Turone, classe 2006, oltre alla porta centra anche il punto dei difetti messi in mostra dal Delfino nel pomeriggio genovese: “Dobbiamo cercare di mantenere alta l’attenzione. Andiamo in vantaggio ma ci perdiamo in piccolezze. Il goal all’ultimo ci ha salvati, alla fine un punto è meglio di zero”.

