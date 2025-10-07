Le “lezione di Francesca Albanese agli studenti: “Non disperdiamo la mobilitazione, l’obiettivo è la fine del genocidio”

Genova. “Questo è un giorno drammatico, non c’è niente di romantico. Il fatto che ci volesse tanta violenza per accorgersi della Palestina ci parla della nostra miseria. Dove eravamo in questi anni? Dove erano i lavoratori? Dove erano gli studenti? Dove erano le università? Gli avvocati? E’ importante non proiettare le nostre istanze i nostri metodi e il nostro linguaggio su un popolo che sta combattendo per la propria esistenza“.

Con queste parole è iniziato l’intervento di Francesca Albanese, giurista italiana, dal 2022 relatrice speciale Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, e in queste settimane una dei personalità di riferimento per quanto riguarda lo studio della drammatica situazione del popolo palestinese che oggi è arrivata a Genova per una serie di incontri pubblici. Il primo davanti agli studenti che da due settimane portano avanti l’occupazione del rettorato a Balbi 5.

