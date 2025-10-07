L’ospedale Villa Scassi riconosciuto Punto Nascita per l’Allattamento dalla Sin

Genova. L’ospedale Villa Scassi è classificato come “Punto Nascita per l’Allattamento” dalla Società Italiana di Neonatologia.
Il riconoscimento nazionale premia le strutture che attivano un percorso sistematico per promuovere l’allattamento materno in modo coerente con le migliori pratiche raccomandate a livello nazionale: dalla costituzione di un gruppo di lavoro interdisciplinare alla formazione continua del personale, passando per la definizione di protocolli condivisi per le pratiche postnatali favorevoli all’allattamento, fino al monitoraggio dei risultati e al miglioramento continuo.