Sport

New Basket Ponente, l’Under 15 Eccellenza conquista il primo successo ad Alassio

Basket

Alassio. Buona la prima per i ragazzi ponentini davanti ad una bella cornice di pubblico.
Ad Alassio arriva GGS, squadra che riunisce diverse squadre tra cui Gators, Savigliano e Cuneo.

Il match è equilibrato ma pian piano la compagine di casa accumula un discreto vantaggio andando all’intervallo lungo sul più tredici. Nei restanti due tempi i ponentini danno l’impressione di controllare ma GGS non ci sta, cerca di recuperare ma i liguri riscono a condurre in porto l’incontro nonostante qualche calo di concentrazione.
Prossima sfida contro la forte Collegno in trasferta.

