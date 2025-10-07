Ospedale Gaslini, i timori dei lavoratori: “No alla privatizzazione occulta, vogliamo garanzie”

Genova. No alla privatizzazione dell’ospedale Gaslini. È la posizione della Rsu dei lavoratori dell’istituto pediatrico dopo l’assemblea generale di ieri che “avrebbe dovuto svolgersi davanti all’ospedale ma che, per espressa indicazione della direzione, si è svolta presso l’aula magna”. “L’intenzione – spiega la rappresentanza sindacale in una nota – era quella di comunicare a stampa e cittadinanza le preoccupazioni circa il futuro dell’ospedale“.

Il Gaslini “si sta rinnovando attraverso il ricorso a partenariati pubblico-privati, si tratta di operazioni che vincoleranno i bilanci dei prossimi 20 anni e per numerosi milioni di euro”.

