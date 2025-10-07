Passaggio di consegne alla Sezione Operativa Navale della GdF di Savona: arriva il luogotenente Stefano Porzi sostituisce

Savona. Avvicendamento al comando della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Savona. Il Luogotenente cariche speciali Stefano Porzi prende il posto del comandante uscente, Luogotenente cariche speciali Glauco Salviati, che lascia la Guardia di Finanza dopo 40 anni di servizio attivo svolto tra le province liguri, siciliane e campane, alla guida della Sezione Operativa Navale di Savona.

Il Luogotenente Porzi, originario di Civitavecchia, è sposato e ha una figlia. Laureato in Giurisprudenza, è abilitato alla professione forense e qualificato Investigatore Economico Finanziario. L’Ispettore si è arruolato nella Guardia di Finanza nel 1994 ed ha maturato una lunga esperienza nel territorio savonese, ricoprendo vari incarichi nel Reparto di cui ora assume il comando.

» leggi tutto su www.ivg.it