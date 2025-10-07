Prosegue il progetto “Fuori dal guscio: a spasso con l’Alzheimer tra natura e città”, gli appuntamenti di ottobre

Riceviamo da AMAS Associazione Malattia di Alzheimer Spezzina

Sta riscuotendo grande partecipazione “Fuori dal guscio”, il progetto innovativo promosso e realizzato da AMAS – Associazione Malattia di Alzheimer Spezzina, con il contributo di Fondazione Carispezia nell’ambito del bando “Per mano – Percorsi verso l’autonomia e l’integrazione” e con la collaborazione del Comune della Spezia e di ASL5.

L’iniziativa propone un ricco calendario di oltre 40 eventi e attività, pensati per persone con declino cognitivo e finalizzati a stimolare le capacità motorie e cognitive, favorire l’inclusione sociale, e migliorare il benessere psicologico.

Arte, natura, cultura, cucina e socialità: i partecipanti hanno l’opportunità di vivere passeggiate nei parchi e lungo il mare, visite a musei, gite nei borghi e nelle città d’arte, sempre in un contesto sereno e protetto. Ogni attività è condotta da professionisti qualificati – psicologi, geriatri, educatori – e da volontari formati, che garantiscono un’esperienza sicura, stimolante e accogliente.

Nel mese di ottobre sono programmate le seguenti attività:

Ogni mercoledì : Attività motoria a Calata Paita (dalle 16.00 alle 18.00)

Venerdì 10 : Tiri al Golf Marigola , Lerici (dalle 16.00 alle 18.00)

Lunedì 13 : Attività presso il Parco delle Farfalle , Ceparana (dalle 16.00 alle 18.00)

Sabato 18 : Attività all’aperto con componenti associazione G.A.F.A. di Carpi

Sabato 25 : Gita a Genova

Martedì 28 : Visita al Museo Navale delle Spezia (dalle 16.00 alle 18.00)

Venerdì 31 : Attività presso gli Orti di San Giorgio, La Spezia (dalle 16.00 alle 18.00)

«Come AMAS, da oltre 25 anni ci impegniamo per sostenere le persone con Alzheimer e le loro famiglie, con l’obiettivo di migliorarne la qualità di vita, contrastare l’isolamento sociale e alleviare il carico dei caregiver» – dichiara Barbara Duranti, Presidente di AMAS. «Con Fuori dal guscio vogliamo offrire occasioni di socializzazione e stimolazione cognitiva attraverso esperienze piacevoli e arricchenti. Un ringraziamento speciale va a Fondazione Carispezia, il cui sostegno è stato fondamentale per la realizzazione di questo importante progetto».

Per ulteriori informazioni e per conoscere il calendario degli eventi, è possibile contattare AMAS (telefono 327/6245113 , mail alzheimerspezia@libero.it ) o consultare i canali ufficiali dell’associazione.

