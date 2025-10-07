“Psicologia è pace” il tema della Giornata nazionale della Psicologia 2025

Genova. Genova. Venerdì prossimo, come ogni 10 ottobre, in occasione della Giornata mondiale della salute mentale si celebra, in Italia, anche la Giornata nazionale della Psicologia, istituita dal Consiglio nazionale dell’Ordine degli Psicologi e tesa a valorizzare il ruolo dello psicologo nella tutela della salute mentale, promuovendo una maggiore consapevolezza sociale sui temi del benessere psicologico.

L’edizione 2025 ha come tema “Psicologia è Pace”, evidenziando l’impegno della professione nel favorire coesione, dialogo e sostegno, e nel trasformare i conflitti in occasioni di confronto e cura delle fragilità sociali. «La psicologia è pace – afferma Claretta Femia, presidente dell’Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi della Liguria – perché non c’è comprensione, ma solo azione o ripetizione, se manca la tranquillità per riflettere su ciò che accade. La psicologia è pace perché promuove la salute psicologica nei vari contesti pubblici e privati, andando incontro e trasformando i diversi aspetti della natura umana, senza nascondere i più difficili da accettare, come l’invidia, l’avidità, la gelosia, la rabbia, l’odio, l’impulsività, il disgusto, l’angoscia, la paura, la disperazione. Insomma quelli di cui saremmo pronti a liberarcene appena diventano visibili in un nemico pericoloso da cui prendere le distanze, un nemico che potrebbe contagiarci, depredarci, snaturarci, fagocitarci».

