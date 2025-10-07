COMMENTA
Rientrata l’emergenza sulla mancanza di personale della Rsa Felicia. Chiesti chiarimenti sui casi di scabbia in struttura

Commissione IV Sanità Rsa Felicia

Il timore era che mancasse il personale sanitario all’interno della Rsa Felicia dopo il concorso emesso da Asl 5 che contava 75 posti a tempo determinato. I fatti risalgono all’estate e sono stati affrontati oggi, in una seduta della IV commissione consiliare a tema sanità, a Palazzo Civico. Il confronto era stato richiesto dalla consigliera Gabriella Crovara. La crisi è rientrata per un intervento diretto della dirigenza di Coopselios che, assieme al Consorzio Campo del Vescovo, è riuscita a trovare la quadra in quello che rischiava di diventare un problema per la garanzia di un servizio che riguarda disabili e persone anziane con Alzheimer.

Per fare chiarezza sul tema è stato audito Riccardo Manrico Rampado, direttore responsabile Area Regionale Liguria di Coopselios, che ha spiegato: “L’iniziativa dell’Asl 5, che ha portato all’assunzione di circa 50-55 infermieri, ha colpito in modo significativo il settore privato: la nostra Rsa Felicia ha perso 4 infermieri su un organico di 15-16. Questa perdita, manifestatasi rapidamente tra la fine di maggio e giugno, ha reso problematica la continuità dell’assistenza. Abbiamo agito immediatamente, in coordinamento con l’Asl e unendoci al Consorzio Campo del Vescovo, per tutelare i nostri servizi. Insieme abbiamo presentato un’istanza ad Alisa per ottenere una deroga temporanea al minutaggio infermieristico, a condizione di incrementare le ore dedicate agli Oss. Questa misura straordinaria, valida per i mesi di luglio, agosto e settembre, ci ha permesso di gestire l’emergenza. Siamo riusciti a coprire tutti i turni grazie all’impiego di incentivi economici straordinari per il personale interno e al ricorso a infermieri liberi professionisti. Da settembre abbiamo stabilizzato nuove risorse, garantendo la piena regolarità del servizio. Tuttavia, il problema di fondo resta la carenza strutturale di personale qualificato. I futuri bandi Asl per Oss e fisioterapisti peggioreranno ulteriormente la situazione per il privato sociale. Per questo, chiediamo alla politica di intervenire con urgenza su tre fronti: l’incentivazione dei giovani verso le carriere sanitarie, la garanzia di una corretta retribuzione e l’implementazione di soluzioni tecnologiche che ottimizzino il lavoro degli operatori.”

