Sabato 11 ottobre c’è “Borghetto in festa”, una giornata all’insegna di sport, inclusione e spettacolo con la Mototerapia di Vanni Oddera

Borghetto Santo Spirito. Una giornata per stare insieme, sorridere e condividere, nel segno dell’inclusione. Sabato 11 ottobre Borghetto Santo Spirito si trasformerà in un grande palcoscenico di sport, inclusione e divertimento con “Borghetto in Festa”, un’intera giornata di attività gratuite, aperte a tutti, pensata per vivere il territorio in modo nuovo e per scoprire il valore dello sport come occasione di incontro, crescita e partecipazione.

Durante la presentazione dell’evento, tenutasi questa mattina in municipio, il sindaco Giancarlo Canepa ha sottolineato che l’evento “sarà una giornata all’insegna di sport e inclusione. Borghetto è un paese sempre più a vocazione sportiva, in cui il territorio viene valorizzato e non semplicemente sfruttato, in cui l’amministrazione e tutto il tessuto sociale e associativo della città sono coinvolti in numerose iniziative in cui sport e inclusione si fondono sempre di più. Sabato, tornando a casa al termine dell’evento, sono certo che saremo tutti più ricchi grazie al ricordo di una giornata veramente speciale“.

