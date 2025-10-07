Smart Cup Liguria: chiuso il periodo di selezione, quasi cinquanta idee e proposte

Sono 48 le idee e proposte che saranno esaminate dalla giuria che comincia a riunirsi oggi, 7 ottobre. Sono i primi numeri di Smart Cup Liguria che in una nota Regione definisce “Un record assoluto dal 2013 ad oggi.La tredicesima edizione di SmartCup Liguria, la business plan competition promossa da Regione Liguria e gestita da Filse, è già un successo”.

In una nota si legge: “L’iniziativa coinvolge oltre 70 partner e stakeholder, pubblici e privati, e nelle precedenti edizioni ha raccolto più di 300 idee di business, contribuendo alla nascita di circa 60 startup. Quattro i settori di riferimento per la presentazione delle candidature: ICT, Life Sciences & Med Tech, Clean Tech & Energy e Industrial. In un’edizione rinnovata e itinerante nelle quattro province ligure, la SmartCup Academy si è rivelata quest’anno un’arma vincente per supportare la strutturazione dei progetti imprenditoriali”.

