Soccorritori volontari, record di iscrizioni al corso della Croce Bianca Genovese: 74 nuovi aspiranti alla serata inaugurale

Genova. Si è tenuto ieri sera, lunedì 6 ottobre, presso la Croce Bianca Genovese in piazza Palermo, l’incontro inaugurale del nuovo corso autunnale per soccorritori volontari, con iscrizioni da record. Sono stati infatti ben 74 i partecipanti, con una forte prevalenza femminile.

Gli aspiranti, di età compresa fra i 16 e i 62 anni (di cui più della metà minorenni), con una media anagrafica inferiore ai 24 anni, hanno intrapreso un percorso di sedici incontri a cadenza bisettimanale che li guiderà attraverso la formazione di base per poter operare a bordo dei mezzi di soccorso, sia per l’emergenza/urgenza sia per i trasporti sociali e sanitari.

