Uilm: “Siamo sempre contro la guerra e per la pace ma nessuno può strumentalizzare un’attività industriale che produce ricchezza e occupazione”

“In merito alla strumentalizzazione politica emersa sul conflitto in essere tra Israele e la striscia di Gaza, la posizione della nostra organizzazione è molto chiara, infatti abbiamo condannato gli atti di violenza, i crimini contro Gaza e la violazione del diritto internazionale, mettendo al primo posto la vita umana e la protezione dei civili o qualsiasi ragione di potenza e interesse geopolitico. Inoltre ci siamo attivamente impegnati in azioni di solidarietà concreta verso il popolo di Gaza, in particolare attraverso raccolta di fondi per sostenere le attività umanitaria sul campo sottolineando la necessità di aprire corridoi umanitari sicuri”. Lo si legge in una nota diffusa da Rsu Uilm Leonardo Genova e La Spezia, Rsu Uilm Fincantieri Genova e La Spezia, il coordinatore Uilm Liguria Antonio Apa, il segretario generale Uilm La Spezia Graziano Leonardi.

“Quello che noi riteniamo inaccettabile e quindi condanniamo è che i lavoratori che prestano la loro attività nel comparto difesa sono spesso accusati di essere portatori di morte – prosegue la nota -. In Liguria operano aziende come Leonardo e Fincantieri che rappresentano l’eccellenza produttiva, industriale e occupazionale, e sono la spina dorsale del nostro territorio. Infatti Leonardo con più di 3 mila addetti in Liguria, rappresenta il 65% del totale della manifattura, hi-tech, con al centro una filiera dell’indotto che conta 290 aziende con il gruppo che acquista in regioni beni e servizi per 150 milioni, inoltre opera con attività legate da sicurezza dell’ICT, della automazione postale e aeroportuale, dell’elettronica con attività di ingegneria e progettazione, ricerca e sviluppo, simulazione di sistemi integrati complessi, senza sottovalutare l’apporto di MBDA e Oto Melara che operano nel territorio spezzino. Anche Fincantieri nel suo settore può essere considerata unica al mondo in quanto non esiste un’azienda che nella propria attività concentri tutti i settori ad alto valore aggiunto, dove c’è il meglio del made in Italy, fatta di creatività, di professionalità e flessibilità passando dall’ingegneria più sofisticata all’artigianato più tradizionale. Con 3500 dipendenti con un legame sempre più solido con il nostro territorio ne fa il primo player della cantieristica occidentale. Oggi in Leonardo e in Fincantieri operano tecnici, ingegneri, operai specializzati che sviluppano e progettano elementi decisivi per altri settori ad uso civile”.

