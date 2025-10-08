COMMENTA
A maggio gli “eterni” Nomadi al Civico. Previsto anche un omaggio agli Abba

Generico ottobre 2025

Nuove anticipazioni nel cartellone degli spettacoli extra abbonamento in programma al Teatro Civico della Spezia. Martedì 5 maggio 2026 (ore 21) sarà in scena ABBAdream, rappresentato nei migliori teatri italiani e tra i più acclamati in Europa, un omaggio alla band svedese le cui canzoni sono ormai considerate un vero e proprio ‘cult’, anche grazie al musical teatrale “Mamma mia!” e al film di successo con Meryl Streep e Pierce Brosnan. È il 1971 quando Björn Ulvaeus e sua moglie, la bionda Agnetha Fӓltskog, formano il gruppo insieme a Benny Andersson e Anni-Frid Lyngstad (meglio conosciuta come “Frida”). Da quel momento in poi per gli ABBA ha inizio la conquista dell’Eurofestival e delle classifiche discografiche.
Lo spettacolo ripropone lo stile inconfondibile degli abiti, le coreografie e i brani che hanno consacrato il gruppo svedese nell’Olimpo della disco music: canzoni eseguite interamente dal vivo, costumi e luci che ricreano le indimenticabili atmosfere degli anni ‘70.

