A maggio gli “eterni” Nomadi al Civico. Previsto anche un omaggio agli Abba

Nuove anticipazioni nel cartellone degli spettacoli extra abbonamento in programma al Teatro Civico della Spezia. Martedì 5 maggio 2026 (ore 21) sarà in scena ABBAdream, rappresentato nei migliori teatri italiani e tra i più acclamati in Europa, un omaggio alla band svedese le cui canzoni sono ormai considerate un vero e proprio ‘cult’, anche grazie al musical teatrale “Mamma mia!” e al film di successo con Meryl Streep e Pierce Brosnan. È il 1971 quando Björn Ulvaeus e sua moglie, la bionda Agnetha Fӓltskog, formano il gruppo insieme a Benny Andersson e Anni-Frid Lyngstad (meglio conosciuta come “Frida”). Da quel momento in poi per gli ABBA ha inizio la conquista dell’Eurofestival e delle classifiche discografiche.

Lo spettacolo ripropone lo stile inconfondibile degli abiti, le coreografie e i brani che hanno consacrato il gruppo svedese nell’Olimpo della disco music: canzoni eseguite interamente dal vivo, costumi e luci che ricreano le indimenticabili atmosfere degli anni ‘70.

