A teatro nessuno è straniero: dall’11 ottobre al 13 dicembre spettacoli, workshop gratuiti e concerti

Genova. Con ‘A teatro nessuno è straniero’ la Compagnia del Suq torna in val Polcevera, in particolare a Certosa e a Rivarolo, e nel quartiere di Sampierdarena. Dall’11 ottobre al 13 dicembre 2025, con la direzione artistica di Carla Peirolero, ideatrice di Suq Festival e Teatro e Silvia Nocentini di Noox Worldwide, avranno luogo spettacoli, concerti, eventi e workshop con Moni Ovadia, Bintou Ouattara, Rašid Nikolić, Sara Cianfriglia, dj Mabel, Vago, la Compagnia Piccoli Idilli, MA7DI, Alassane Badboy & The Conquerors, fra gli altri.

I luoghi toccati dall’iniziativa sono: Centro Civico Buranello di Sampierdarena, Radura della Memoria, Teatro SOC Certosa, Società Operaia Cattolica di Certosa, Casa di Quartiere 13D Certosa, Via Piombino, Circolo Perugina/Per You Garden a Rivarolo.

