Atletica Savona, Giulia Ottolia e Thomas Tino protagonisti ai campionati regionali

Savona. Atletica Savona sugli scudi nei Campionati Regionali della categoria Ragazzi svolti sabato scorso a Boissano: la società savonese conquista due medaglie e si piazza al secondo posto in provincia (dietro all’Atletica Ceriale San Giorgio) per numero di podi conquistati.
Copertina per Giulia Ottolia, figlia e nipote d’arte, che nel salto in alto ottiene il secondo posto con il nuovo record personale di 1,37 metri, migliorando di 6 centimetri il precedente primato. Notevole prestazione di prospettiva per Thomas Tino (classe 2013) che all’esordio conquista la medaglia di bronzo nei 60 metri con un 8.57 che rappresenta la prima prestazione provinciale dell’anno e la quarta regionale.