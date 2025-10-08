Camogli: una Messa per ricordare i 25 anni di don Marra al Boschetto

Sabato 11 ottobre don Francesco Marra celebrerà alle 17.30 una Messa ricordando il suo arrivo a Camogli 25 anni fa. Nato a Siderno Superiore (Reggio Calabria) il 9 luglio del 1954, è stato ordinato sacerdote a Genova il 24 giugno 1979. A destinarlo al Santuario del Boschetto quale rettore, fu il cardinale Dionigi Tettamanzi a seguito del decesso di don Piero Benvenuto, sacerdote particolarmente amato e stimato.

Don Marra al suo arrivo assunse diverse iniziative: una cappella laterale all’altare maggiore per rievocare l’apparizione della Madonna ad Angela Schiaffino, peraltro ricordata dalla costruzione dello stesso Santuario; la realizzazione di una statua in marmo posta all’esterno della Chiesa dedicata alla Madonna, che non ricorda però la figura più snella e signorile che da sempre rappresenta la Vergine del Boschetto. Provvide anche a pubblicare una storia del Santuario e a modificare, con l’introduzione ad esempio di una pagina di barzellette, il tradizionale bollettino del Boschetto. Negli ultimi anni si è dedicato con dedizione alla cura della madre, morta centenaria alcuni giorni fa.

