Carlo Emilio Gadda tema di una conferenza al Pacinotti

Venerdì 10 ottobre alle 15,30, presso il Liceo Scientifico Pacinotti, il Comitato Dante Alighieri della Spezia propone una conferenza della professoressa Paola Italia su “Carlo Emilio Gadda: un ingegnere di Letteratura“. Del grande scrittore e poeta milanese (Milano 1893, Roma 1973), ingegnere di professione e collaboratore della Rai, parlerà una delle più importanti filologhe contemporanee: Paola Italia, ordinaria di Filologia della Letteratura italiana presso l’Università di Bologna. L’ingresso è libero.

