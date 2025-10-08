Ceriale, tante occasioni ma poche reti segnate. Mambrin: “Manca quella zampata, dobbiamo trovare la brillantezza”

Albenga. A fronte di una buona prova del Ceriale, la squadra di Mambrin non riesce ad imporsi anche contro il Pontelungo. Sconfitta di misura per 1-0 grazie al gol dell’ex Piu, che abbassa ancora di più la classifica dei cerialesi. Una classifica quasi inaspettata: in queste primissime gare di Promozione, oltre al Ceriale, anche Legino e Sampierdarenese a tre punti in piena zona playout.

Risultati che faticano ad arrivare, ma con prestazioni di livello. La squadra di Mambrin è molto propositiva, con Buonocore a centrocampo come collante tra difesa e attacco le trame di gioco non stentano ad arrivare. Non si può dire la stessa cosa sulle finalizzazioni, solo due in quattro partite e sei reti subite. Di questo passo, la panchina cerialese dovrà trovare una soluzione per non rischiare di rimanere impantanati nelle zone pericolose della classifica.

