Chiavari: “Canepa difende la Tari da 5.000 euro di Isee, ma dimentica i cittadini reali”

Di Davide Grillo, Impegno Comune

La Vice Sindaca Canepa difende la TARI da 5.000 euro di ISEE, ma dimentica i chiavaresi reali

La Vice Sindaca e Assessora ai Servizi Sociali Michela Canepa risponde al nostro comunicato con toni trionfalistici, elencando servizi e numeri come se bastasse un bilancio per misurare la sensibilità sociale di un’Amministrazione.

Ma la verità è semplice: Chiavari sembra che resti l’unico comune del Tigullio a fissare la soglia TARI a 5.000 euro di ISEE, cioè alla povertà assoluta, mentre Sestri Levante e Santa Margherita Ligure, ad esempio, aiutano anche famiglie con redditi fino a 15.000 e 17.000 euro.

» leggi tutto su www.levantenews.it