Chiavari: sabato 11 ottobre in Cattedrale preghiera per la pace

Da don Luca Sardella, direttore Ufficio per le Comunicazioni sociali portavoce della Diocesi di Chiavari
La comunità diocesana si raccoglie nuovamente in preghiera per la pace.
“Sconvolti dalle morti, dalle sofferenze, dalle devastazioni provocate dalle guerre in corso e preoccupati per il reale rischio di escalation degli attuali conflitti – scrivemons. Giampio Devasini in un messaggio indirizzato alla Diocesi – sabato 11 ottobre – memoria liturgica di san Giovanni XXIII, autore dell’enciclica Pacem in terris -, alle ore 19.00 in Cattedrale ci uniremo a papa Leone e ai fedeli di tutto il mondo recitando insieme il santo Rosario per invocare dal Signore il dono della pace”.