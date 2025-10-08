Chiavari. Tari, parla la vicesindaco Canepa: “Contributi a pioggia? Meglio interventi personalizzati”

Dall’Ufficio Stampa del Comune di Chiavari

«Ribadiamo che anche quest’anno la TARI a Chiavari non aumenterà, così come negli ultimi due anni. Per quanto riguarda le agevolazioni, invece, operiamo sempre seguendo criteri chiari e coerenti, convinti che i contributi “a pioggia” non siano una soluzione efficace per chi si trova davvero in difficoltà – spiega il vicesindaco e assessore ai Servizi Sociali, Michela Canepa – Preferiamo intervenire in modo mirato: i nostri servizi sociali seguono quotidianamente le persone e le famiglie che hanno bisogno, valutando ogni situazione e costruendo sostegni personalizzati. Anche quest’anno, per l’erogazione dell’agevolazione TARI, abbiamo confermato gli stessi criteri utilizzati negli anni precedenti – prosegue – Con questa impostazione riusciamo a sostenere concretamente la fascia più fragile della popolazione, raggiungendo obiettivi specifici. Tutti coloro che hanno presentato richiesta hanno ricevuto il contributo previsto, e la cifra stanziata a bilancio copre l’intero fabbisogno. Il nostro obiettivo resta quello di dare risposte reali, non simboliche, a chi vive situazioni di difficoltà. La nostra idea di amministrare non è quella di polverizzare le risorse in mille piccoli incentivi, ma di razionalizzarle per aiutare davvero chi ne ha bisogno – conclude Canepa – In quest’ottica, il Comune offre un’ampia rete di interventi e servizi: dall’assegno di maternità e il bonus nuovi nati, all’assistenza domiciliare per anziani e persone con disabilità, al telesoccorso e telecontrollo, ai pasti caldi a domicilio, alle agevolazioni tariffarie per i trasporti pubblici, fino ai contributi per la grave disabilità, al fondo caregiver e ai sostegni economici, con un importo pari a 9.116.869,92 euro per tutto il settore che si occupa dei servizi alla persona. A Chiavari preferiamo la concretezza dei fatti e il sostegno vero a chi ha bisogno. Non possiamo seguire la logica dello stesso partito di Grillo che in Calabria voleva “regalare” il bollo auto, un provvedimento inutile che non è servito neppure a garantirgli un risultato elettorale».

