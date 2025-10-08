“Ci torturavano e sentivamo le bombe cadere su Gaza”. Pietro racconta il suo sequestro: “Ma ora la battaglia continua qui”

Genova. “Il trattamento che abbiamo ricevuto non può essere definito altrimenti se non tortura. Ma è una minima parte rispetto a quello che ogni giorno subiscono i prigionieri palestinesi nelle carceri israeliane. Oggi hanno intercettato di nuovo in acque internazionali la Thousand Madleens flotilla e sequestrato 150 attivisti. Questo non è il momento di mollare ma anzi di continuare. Continuare fino a che in qualche modo gli stati finiscano di avere accordi con l’entità sionista, accordi militari ed economici”.

Con questa determinazione di Pietro Queirolo Palmas, 23 anni, imbarcatosi lo scorso mese sulla Global Sumud Flotilla per prendere parte alla missione umanitaria che ha tentato di rompere il blocco navale che Israele ha imposto alla popolazione palestinese di Gaza, racconta i momenti del sequestro avvenuto, a meno di 100 miglia dalle coste della Striscia: la flotta è stata di fatto abbordata dalla marina militare israeliana, in violazione al diritto internazionale, e gli attivisti portati a terra per essere internati nelle carceri di massima sicurezza del paese.

» leggi tutto su www.genova24.it