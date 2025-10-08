Consiglio di Stato in arrivo, Lsct accelera su Ravano e nuove infrastrutture. Sindacati: “Confermati investimenti e nuove assunzioni”

Si pronuncerà il prossimo 27 novembre il Consiglio di Stato in merito al ricorso contro la sentenza del Tar della Liguria presentata dalle imprese che hanno impugnato l’assegnazione dei lavori da parte di Lsct nella nuova banchina del molo Ravano. Una data che diventa inevitabilmente fondamentale per quello che è il progetto di sviluppo del terminal, tema dell’incontro tenuto a inizio settimana tra le organizzazioni sindacali di categoria e i vertici di Lsct con la partecipazione dell’amministratore delegato Matthieu Gasselin. L’incontro ha avuto come tema principale l’accordo sostitutivo sottoscritto a Luglio 2022 tra Lsct e l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale che prevede investimenti per quasi 300 milioni di Euro.

In attesa del pronunciamento fissato per fine novembre Lsct ha definito l’accordo di massima con il fornitore delle gru che saranno collocate al Ravano per un ammontare di 90 milioni di Euro, la cui formalizzazione avverrà immediatamente a valle della sentenza definitiva, ovviamente se positiva, del Consiglio di Stato. Il progetto di sviluppo del Terminal, oltre all’ampliamento del Ravano prevede anche la realizzazione di due nuove palazzine (una per il reparto operativo e un’altra per il reparto manutenzione), l’anticipo dei lavori sul Molo Garibaldi e l’intervento di adeguamento della banchina del Molo Fornelli con la sostituzione delle gru di banchina, opera che sarà realizzata al termine del banchinamento del Molo Ravano per evitare impatti negativi sull’operatività del

Terminal. “Considerato che una volta ultimato il Ravano e restituita interamente Calata Paita alla città la superficie disponibile sarà pressoché identica a quella odierna ma con 500.000 teus annui in più, Lsct è sempre più impegnata nella ricerca di aree esterne per lo stoccaggio dei contenitori, come dimostra la recente acquisizione di un’area adiacente la Centrale Enel – spiegano Francesco Tartarini e Lorenzo Bloise per Fit Cisl e Marco Furletti e Paolo Ricciardi per Uiltrasporti Uil. Resta poi da completare la bonifica bellica della Marina del Canaletto in quanto quella precedentemente effettuata è stata eseguita fino a una profondità di soli tre metri, e non sette come da normativa. Durante la riunione è stato anche affrontato il tema dei nuovi parcheggi per i lavoratori sul quale l’azienda, ci ha comunicato che gli stessi faranno parte del progetto complessivo di sviluppo del terminal su cui Lsct sta lavorando in sinergia con Adsp per individuare le apposite aree”.

