“Emozioni in movimento”: al Civico arte e solidarietà per sostenere la Fondazione Don Gnocchi

Una serata dove la bellezza dell’arte incontra la forza della solidarietà. Sabato 11 ottobre alle 20.45, il Teatro Civico della Spezia ospiterà “Emozioni in movimento”, evento benefico promosso dalla Fondazione Don Gnocchi per sostenere le attività della Fondazione, da sempre vicina alle persone più fragili e presente da anni sul territorio spezzino con il proprio Centro di riabilitazione. La serata, che vedrà alternarsi momenti di danza, musica e letture, sarà un viaggio emozionante attraverso linguaggi artistici capaci di unire il cuore della comunità nel segno dell’inclusione e della cura. Sul palco si esibiranno le compagnie di danza “Evolution Dance Studio” e “Danzabilmente”, il Coro Gospel “Joyful Singers” e musicisti del Conservatorio “G. Puccini”, offrendo al pubblico performance suggestive e piene di significato. L’evento sarà condotto da Maria Cristina Sabatini, che accompagnerà gli spettatori in un racconto corale tra arte e testimonianze di vita.

La scaletta della serata prevede brani musicali dal repertorio classico e gospel, coreografie originali e letture di testi di don Carlo Gnocchi, tra cui pagine tratte da “Restaurazione della persona umana” (1946) e la toccante lettera al cugino Mario Biassoni dal fronte russo (1942). Un filo narrativo che restituisce la visione profonda di don Gnocchi sul valore integrale della persona, sul legame tra corpo, anima e comunità, e sulla missione di prendersi cura dei più vulnerabili. “L’arte può far vibrare il cuore. La solidarietà può accenderlo” – è il messaggio che accompagna l’iniziativa, invitando la cittadinanza a partecipare per sostenere concretamente chi ogni giorno fa la differenza nella vita di molti. Martina Iardella, responsabile di Struttura Territoriale della Fondazione Don Gnocchi alla Spezia, sottolinea: “Questa serata rappresenta un abbraccio collettivo alla nostra missione: prenderci cura delle persone più fragili, restituendo loro dignità e speranza. Siamo grati agli artisti, alle istituzioni e a tutti coloro che ci sostengono, perché insieme possiamo trasformare l’arte in un gesto concreto di solidarietà per la nostra comunità.”

