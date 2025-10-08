Il lutto si addice ad Elettra, debutta l’11 ottobre la nuova produzione del Teatro Nazionale firmata Livermore

Genova. Davide Livermore sceglie il capolavoro di Eugene O’Neill, Il lutto si addice ad Elettra (Mourning becomes Electra – 1931), per l’inaugurazione della stagione del Teatro Nazionale di Genova. Il testo, nella nuova traduzione di Margherita Rubino, rappresenta la continuità con un percorso che dopo l’Orestea lo ha portato a scandagliare le eterne fragilità umane, a latitudini ed epoche storiche diverse, passando anche per Il giro di vite, della scorsa stagione.

“Il testo di O’ Neill non è una semplice riscrittura dell’Orestea – afferma Livermore – ma è una creazione totalmente nuova che si compie aderendo perfettamente alla propria contemporaneità. Un classico che si riverbera ancora oggi ben oltre il Novecento: un affresco familiare, un viaggio affascinante e inquietante tra mito archetipico e moderna psicoanalisi, tra dramma borghese e tragedia”.

