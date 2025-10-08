Il ministro della difesa Crosetto operato d’urgenza a Roma. Il ministero: “E’ un buone condizioni”

Questa mattina il ministro della Difesa Guido Crosetto è stato sottoposto a un intervento presso l’ospedale Fatebenefratelli. L’operazione, informa la Difesa, “eseguita con successo, ha comportato l’asportazione di tre neoplasie al colon (polipi). Il Ministro è in buone condizioni. Si attende ora l’esito dell’esame istologico”.

Il ministro della Difesa Guido Crosetto “è in ottime condizioni a seguito dell’intervento in day hospital eseguito questa mattina presso l’Ospedale Fatebenefratelli di Roma ed è già al lavoro”. Lo fa sapere il ministero. “Si è trattato – informa la Difesa – di interventi previsti da tempo e sempre posticipati, ma che non sono stati eseguiti in forma di urgenza. Questa mattina alle ore 7, all’ospedale Fatebenefratelli, il Ministro si è sottoposto a esami che hanno comportato l’asportazione di alcuni polipi e dei prelievi da analizzare, ma senza alcuna preoccupazione, mentre sabato scorso si era sottoposto a dei controlli cardiologici presso la struttura poliambulatorio Montezemolo di Roma”.

