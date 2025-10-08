Incendio nell’hotel dismesso di via Albertazzi: l’intervento dei vigili del fuoco

Genova. Intervento dei vigili del fuoco questa sera a pochi metri dal comando provinciale dei pompieri in via Albertazzi. Proprio di fronte alla caserma ha preso fuoco, per ragioni da accertare, il terzo piano dell’ex Novotel, struttura alberghiera a due passi dagli imbarchi dei traghetti ma ormai dismessa e che per questo è diventata probabilmente rifugio di persone senza fissa dimora.

L’intervento di spegnimento è ancora in corso. Non sembrerebbero esserci persone all’interno ma la certezza si avrà solo al momento della bonifica.

