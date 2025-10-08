Le migliori aziende dove lavorare secondo il Corriere: in classifica Fratelli Carli, il Gaslini, Snam, Alstom e Costa Crociere

Liguria. C’è un’azienda di Imperia nella top ten, e due realtà importanti del savonese come Alstom (la ex Bombardier di Vado Ligure) e Costa Crociere (che ha il suo home port proprio a Savona), nella top 400 della classifica Italy’s Best Employers 2026.

La settima edizione del sondaggio di Statista per il Corriere della Sera premia la Fratelli Carli di Imperia, al decimo posto assoluto accanto a big come Lavazza, Sorgenia, Granarolo (le prime tre), ma anche l’Ospedale San Martino, che si piazza 46esimo.

