Lerici, al via entro fine anno i lavori per la riapertura delle spiagge di San Giorgio

Partiranno entro la fine dell’anno a Lerici i lavori per la riapertura della seconda e terza spiaggia di San Giorgio, in corrispondenza dell’insenatura tra il castello e la punta di Maralunga, chiuse con ordinanza dal 2010 per il rischio di distacchi di materiale. Questo l’annuncio al centro dell’odierna visita istituzionale a Lerici del presidente regionale Marco Bucci, intervenuto in sala consiliare insieme all’assessore regionale Giacomo Giampedrone, al sindaco Leonardo Paoletti, al vice sindaco e assessore Marco Russo; con loro anche il responsabile di gabinetto del presidente, Massimiliano Nannini. Ad ascoltarli un numeroso pubblico, tra il quale c’erano numerosi rappresentanti delle realtà associative locali.

Un intervento, illustrato in sala consiliare dal geologo Paolo Petri, da 1 milione e 350mila euro complessivi, quello in programma alle spiagge di San Giorgio, di cui 1.249.250 euro di risorse regionali dal Fondo strategico per la mitigazione del rischio idrogeologico sul versante della falesia sovrastante l’arenile.

Conclusi i rilievi anche con il supporto di un drone, l’indagine geo-gnostica e il monitoraggio agronomico sulle condizioni della vegetazione, partiranno poi i lavori, con il disgaggio di materiale roccioso, la potatura della vegetazione e successivamente l’applicazione di una rete corticale in acciaio, ancorata alla parete con profonde chiodature per evitare il pericolo futuro di frane e distacchi di materiale. Un’operazione simile anche a quella realizzata per la messa in sicurezza della Via dell’Amore, alle Cinque Terre.

“Oggi è una giornata molto importante per Lerici e per tutta la Liguria – le parole del presidente Bucci e dell’assessore Giampedrone – che finalmente traguarda un risultato atteso da molti anni. Dopo la chiusura nel 2010 per ragioni di sicurezza, grazie a questo intervento restituiremo a residenti e visitatori un piccolo paradiso, di grande pregio e valore turistico, in un’area bellissima e particolarmente delicata sotto il profilo ambientale. I lavori di messa in sicurezza della falesia sovrastante le due calette sono analoghi a quelli realizzati alla Marinella di Lerici, con la riapertura prima della spiaggia e poi anche della passeggiata a mare: in questi anni abbiamo investito complessivamente quasi 2,5 milioni di euro per la messa in sicurezza di una baia tra le più belle della Liguria. Questo richiede progettazioni complesse, operazioni molto impegnative e la piena collaborazione tra la Regione e il Comune, che ringrazio per il prezioso lavoro svolto”. Giampedrone ha altresì fatto menzione dell’orizzonte temporale dell’opera: “Questo cantiere – un cantiere delicato, perché questi interventi non sono mai banali – lo accompagneremo per tutto il 2026 e direi anche per qualche mese del 2027. L’obiettivo è provare a rendere fruibili le calette a metà ’27, primavera-estate ’27”.

