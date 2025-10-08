Mercoledì 15 ottobre giornata di sciopero nel trasporto pubblico locale

Atc Esercizio informa che l’organizzazione sindacale Cub Trasporti ha aderito allo sciopero provinciale del trasporto pubblico locale di 24 ore di mercoledì 15 ottobre. Nella comunicazione l’azienda comunica che per tale giornata sarà comunque garantito il servizio completo nelle fasce orarie 6.00-9.00 e 17.00-20.00. “Il restante personale potrebbe astenersi dal lavoro per l’interno turno (compreso il personale delle biglietterie)”, leggiamo nella comunicazione di Atc, che informa altresì che l’ultimo sciopero provinciale analogo proclamato dalla Cub ha avuto un’adesione del 46,45 per cento del personale aziendale comandato in servizio.

