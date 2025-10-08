Nuovo corteo per le vie della città: “Spezia lo sa da che parte stare: Palestina libera dal fiume fino al mare”

Il ‘popolo della Flottilla di terra’ stasera nuovamente per le strade della città con un corteo “in sostegno alla Palestina e contro il genocidio”, dicono dal Coordinamento “Riconvertiamo Seafuture – Restiamo Umani”, che ha organizzato la nuova mobilitazione. Un’iniziativa che arriva in seguito al blocco delle imbarcazioni della Freedom Flotilla Coalition, avvenuto nella notte di ieri da parte della Marina israeliana: “Questa volta a essere fermate sono navi con a bordo medici, infermieri e carichi di medicinali, partite rispondendo a un appello proveniente da Gaza, dove il personale sanitario, allo stremo, aveva chiesto rinforzi e qualche giorno di tregua dopo mesi di lavoro incessante negli ospedali bombardati – dichiarano dal Coordinamento -. Abbiamo ribadito più volte che siamo l’equipaggio di terra e non staremo in silenzio mentre la ferocia della marina israeliana si scaglia ancora una volta sulle imbarcazioni che tentano di violare il blocco e far entrare a Gaza personale medico e farmaci”.

Il corteo è partito pochi minuti dopo le 19.00 da Piazza Brin per arrivare fino a Piazza Chiodo – ribattezzata dagli attivisti Piazza Palestina libera -, che nei giorni scorsi è stato fulcro della mobilitazione e sede dell’Acampada, “un luogo comunitario e aperto – evidenziano i promotori -, uno spazio di elaborazione, confronto e azione contro la militarizzazione e il genocidio”.

