Oltre 700 gatti all’Esposizione Internazionale Felina di Genova

Genova. Torna a Genova sabato 11 e domenica 12 ottobre l’Esposizione Internazionale Felina organizzata da WorldCats e patrocinata dall’Anfi –Associazione Nazionale Felina.
Nel padiglione Blu dell’ex quartiere fieristico, oggi Waterfront di Levante, arriveranno oltre 700 esemplari, rarissimi e comuni, una vera delizia per tutti gli appassionati. Al seguito le oltre 200 famiglie di appartenenza, provenienti da tutta Europa; dodici i giudici internazionali qualificati in base agli standard di razza Fife, da Italia, Svezia, Francia, Olanda, Germania, Estonia e Norvegia, impegnati in un fittissimo calendario di gare. Tra le più attese, sabato la gara riservata ai maine coon, domenica quella riservata al gatto nero.