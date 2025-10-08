Ponte Blu del Cep, servono 4,5 milioni per la messa in sicurezza. Ferrante: “Senza fondi molte opere a rischio”

Genova. Sono 4,5 i milioni di euro necessari per affrontare i lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del cosiddetto “ponte blu” del Cep, oggi in ammalorato e per il quale nei giorni scorsi la civica amministrazione ha dovuto imporre stringenti limiti di carico che hanno modificato il servizio di trasporto pubblico.

Il dato è emerso durante il question time di questa mattina in Sala Rossa dedicato al lavori pubblici. A portare il caso all’attenzione è stato il capogruppo della Lista Salis, Filippo Bruzzone, che ha presentato un’interpellanza sul tema. “Tema a cui tengo molto – ha sottolineato – perché quell’infrastruttura è una delle principali di un quartiere vasto come Ca’ Nova, comunemente noto come Cep. Il ponte collega la parte alta e quella bassa, e permette di raggiungere i pochi servizi rimasti: la farmacia, il poliambulatorio ottenuto dopo anni di lotte, e stiamo lavorando con l’assessora Beghin per aprire anche un punto vendita di beni di prima necessità”.

» leggi tutto su www.genova24.it