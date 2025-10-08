Ponte Morandi, a Pontedecimo i giardini intitolati a Luigi Matti Altadonna: “Portate qui i vostri figli”

Genova. “Portate qui i vostri figli e raccontategli la storia”. Nelle parole del fratello Michele è racchiuso il senso della targa che porta il nome di Luigi Matti Altadonna, vittima del crollo del ponte Morandi. A lui sono stati intitolati oggi i giardini in cima a via Coni Zugna, quegli stessi giardini che lo hanno visto giocare da bambino, a due passi dall’entrata del carcere di Pontedecimo dove lavorava il padre Giuseppe. Alla cerimonia, in presenza della sindaca Silvia Salis, c’erano i suoi familiari e quelli di altre vittime del disastro del 14 agosto 2018.

“È difficile farsene una ragione – spiega Michele Matti Altadonna, oggi 21enne -. Uno dei valori che permane è il senso della memoria, come valore morale, come valore civico, e questa è una delle massime rappresentazioni. Mio fratello e i suoi coetanei si ritrovavano qui a giocare, a sognare cosa sarebbero stati da grandi, quindi ha anche un valore simbolico. Mi auguro che questo luogo, come il memoriale, sia un luogo di serenità, per i bambini e per le famiglie che verranno qui”.

