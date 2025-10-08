Porta a porta, PD Savona: “Ora è necessario fare aggiustamenti e correzioni di rotta per uscire dallla fase iniziale di rodaggio”

Savona. “Il raggiungimento del 70% nella raccolta differenziata nel comune di Savona, a pochi mesi dall’inizio del percorso e tenendo conto che il sistema è ancora ampiamente in fase di rodaggio, è un risultato significativo che testimonia in primo luogo la serietà e il senso civico della stragrande maggioranza dei cittadini savonesi. Insieme a Seas, ora, è necessario proseguire per completare la copertura dell’intero territorio con il porta a porta, mettere a punto le situazioni che sono ancora critiche ed effettuare gli aggiustamenti e le correzioni di rotta necessari affinché il sistema esca da questa inevitabile fase iniziale di rodaggio e inizi a funzionare nel modo più ‘naturale’, senza disagi e avendo trovato per ciascun problema la soluzione migliore”.

“Da questo punto di vista – proseguono -, oltre a continuare l’azione di ascolto capillare della città, via per via, come si è fatto finora, pensiamo possa essere utile la costituzione del Tavolo sui rifiuti con le associazioni, da poco annunciata dal Comune”.

