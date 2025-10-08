Portofino: rubano borse griffate in una boutique; denunciati due russi

Dal Comando Provinciale di Genova dei Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Portofino, hanno denunciato* due russi di 35 e 25 anni, per aver commesso un furto all’interno di una boutique muniti di un Jammer per disturbare la frequenza antitaccheggio.

Nello specifico i due uomini, accedevano all’interno dell’esercizio commerciale di lusso e con due

differenti azioni asportavano altrettante borse griffate, del valore complessivo di 5.000 euro, dandosi poi alla fuga.

I Carabinieri della locale Stazione, avuta notizia del fatto e ottenuta la sommaria descrizione degli autori, si mettevano alla ricerca dei malfattori, che venivano intercettati e fermati da un Carabiniere libero dal servizio – unitosi ai colleghi nelle ricerche – all’interno di un autobus di linea diretto a Rapallo, sul quale erano saliti per garantirsi la fuga.

La refurtiva è stata recuperata e restituita all’avente diritto.

