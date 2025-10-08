“Renderò la tua vita un inferno”: minaccia l’ex amante e spedisce le foto di lei nuda ai parenti, 61enne a processo

Genova. Ha trasformato la vita di una donna, con cui aveva avuto una breve relazione sentimentale, in un vero inferno, come lui stesso l’aveva minacciata quando lei aveva scelto di troncare. Per questo un 64enne genovese che di lavoro fa l’agente di commercio nel settore alimentare è stato rinviato a giudizio dalla gip Angela Nutini per stalking aggravato e revenge porn.

In messaggi e telefonate le diceva “Sono come Lucifero, ti farò tanta pubblicità e trasformerò la tua vita in un inferno”. E così ha fatto.

