Sestri a Rimini con un progetto turistico dedicato ai sentieri tra le due baie

Un sistema integrato di sentieri e attività tra mare e colline, pensato per un turismo esperienziale che unisce sport, natura, cultura e spiritualità da fruire tutto l’anno. Sestri Levante ha presentato oggi al TTG di Rimini, manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale, il progetto, dal titolo “Percorri i sentieri tra le due baie: ascolta, osserva, vivi” pensato per valorizzare il territorio attraverso percorsi tematici e attività da vivere tutto l’anno, grazie alle sinergie con operatori, associazioni e realtà locali. Un’iniziativa che propone un modello di sviluppo sostenibile e condiviso, capace di raccontare Sestri Levante attraverso la sua identità e le sue bellezze naturali.

